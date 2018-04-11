В Брянске разобрали припаркованную машину
В Брянске от припаркованной машины остался лишь остов.
Брошенный «ВАЗ» вот уже несколько месяцев стоит на улице Брянского Фронта, сообщают в соцсетях местные жители. Сначала автомобиль облюбовали для справления естественных нужд птицы, затем за дело принялись автовладельцы. В итоге от машины остался лишь кузов – сам «ВАЗ» теперь лежит на крыше.
«Вчера еще на пузе была», «Она стоит там уже несколько лет, я ее каждое утро из окна наблюдаю, хозяину она даром не сдалась!», «Ей еще на Новый год стекла выбили», – рассказали брянцы.
Почему «ВАЗ» оказался не нужен своему хозяину, неизвестно.
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