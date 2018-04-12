На проспекте Ленина в Брянске сняли маневр девушки на красной машине

Необычный маневр автомобилистки в центре Брянска запечатлели на видео.

Запись сделана 13 апреля на проспекте Ленина в Советском районе. «Девушка на красном автомобиле делала разворот по своим правилам», – сообщает ее автор.

На записи авторегистратора видно, как девушка – водитель Chevrolet сдала задом на встречной полосе, после чего выехала на свою полосу и удалилась.

«Ну, передом любая дура может выехать, а вот задом», «Моя бывшая опять буянит», – комментируют интернет-пользователи.