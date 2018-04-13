Инвалида сфотографировали на полу в брянской больнице
Инвалид оказался на полу в брянской больнице.
Фото, сделанные в терапевтическом отделении 2-й больницы Брянска, в соцсетях опубликовали очевидцы. На снимках видно, что мужчина с неестественно вывернутой ногой лежит прямо на полу. Недалеко от него находится трость.
«Вторая больница, терапевтическое отделение. Мужчина лежит на полу. Посмотрите, что с его ногой. Вот такое отношение к людям», – пишет автор фото.
Жители Володарского района рассказали, что мужчина – инвалид, он носит протез. Якобы он злоупотребляет алкоголем.
При этом возмущенные комментарии в обсуждении поста утонули в сообщениях защитников медиков.
«Этого мужчину каждый день по скорой привозят в ГБ 2 в алкогольном опьянении. От него уже воют все медики и больница, и скорая помощь. Он умудряется всех посылать и еще драться с медперсоналом. Вам не жалко медиков, вы только можете грязью их поливать», «Это постоянный клиент, каждый день его туда скорая привозит. Родные, и жена, и дети, его домой не пускают, прописан совершенно у чужого человека, когда туда доставляют, квартиру никто не открывает. Что только с полицией не решали, ничего не выходит, он инвалид (участник боевых действий, ЧМТ тяжелая – контузия + протез). Его часто можно видеть на остановках, часто забирают на «Командоре» и на Никитинской в трактире, везут во вторую. Там проспится, и дальше... по кругу. Пенсию получает, одет иногда чисто», «Этот молодой человек сам вызывает себе скорую, чтобы поспать пустили. Там вообще много бездомным пускают ночевать. Поэтому не говорите об «отношении плохом к людям», «Я знаю этого бомжа, звать его Юрик, он за день попадает в больницу аж до 8 раз в день… Сочувствую мед. сёстрам и персоналу за издевательства этих нелюдей-тварей над ними», – поддерживают персонал 2-й больницы брянцы.
«Долой главного врача», «Еще клятву Геппократа давали», «Худшее отделение в этой больнице! В терапии каждый день 2-3 трупа! Врачам по фиг, если денег не дал – лежи умирай!» – утверждают их оппоненты.
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