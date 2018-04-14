Под Брянском водитель разбил подрезавшую его машину
Под Брянском произошла «разборка» двух водителей «в стиле 90-х».
Видео в Сети опубликовал Алексей Тарасов, ставший очевидцем происшествия. По его словам, инцидент произошел на объездной дороге.
На записи видно, как водитель Chevrolet Lanos со знаком «чайник» внезапно развернулся перед Kia Soul, а затем обогнал ее по обочине.
«Он бухой, наверное», – предположил водитель ехавшей следом машины.
От маневров «ланосовода» у водителя Kia сдали нервы. В ответ он обогнал Chevrolet, невзирая на сплошную, подрезал, после чего вышел и принялся крушить автомобиль оппонента. В гневе он разбил водительское стекло и с кулаками набросился на обидчика, объясняя тому его неправоту.
Проезжавшие мимо водители в конфликт вмешиваться не стали.
Мнения интернет-пользователей разделились. Одни защищают водителя Chevrolet Lanos, отмечая, что «градус ненависти в обществе зашкаливает: убить друг друга готовы из-за железяки». Другие поддерживают водителя Kia Soul. «Этот обгон по обочине мог стоить им обоим жизни, так что все правильно мужик сделал. Будет ему урок», – считают они.
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