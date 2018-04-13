Дочь беглого брянского бизнесмена Коломейцева поблагодарила отца за ум и красоту

Кристина Коломейцева с размахом отметила 22-летие.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По словам дочери беглого бизнесмена Александра Коломейцева, эмигрировавшего в Испанию после конфликта с брянскими властями, с днем рождения ее поздравили друзья и родители.

«Спасибо моим самым лучшим родителям, что я родилась такой какая я есть ❤️❤️❤️красивая, умная и самая лучшая ❤️❤️❤️ у меня есть все, чтобы радоваться жизни 💕я вас люблю Папуля и мамуля 💯», – написала «Кристи» Коломейцева (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

Пост прокомментировали 24 подписчика Кристины. Впрочем, не все из них разделили радость девушки.

«<…>, простите, конечно... 22 года???????? Жесть. Я в 27 выгляжу на 20, а в 22 года выглядеть на 35 – это <…>. Сочувствую!» – пишет одна из недоброжелателей.