«Не надо здесь симулировать»: брянский врач высмеяла пациентку
Жительница Мглинского района пожаловалась на грубость со стороны врача районной больницы.
Как рассказала женщина на сайте областного департамента здравоохранения, 9 апреля ее мать пришла на прием к врачу Марии Куприяновой, чтобы продлить больничный после лечения в областной больнице № 1, куда она попала с диагнозом «абсцесс левой стенки глотки после перенесенной ангины». По ее словам, «больничный лист по рекомендации лечащего врача нужно было продлить минимум еще на неделю».
«Мария Владимировна начала высмеивать рекомендованное врачом лечение, утверждала, что никакого больничного маме не положено, что заболевание это пустяковое, что не надо здесь симулировать. Вся эта дискуссия проходила с криком врача. В итоге человека, больного диабетом и артериальной гипертензией, она довела до слез. Давление не могли сбить до самого вечера», – сообщает автор жалобы.
Она просит главного врача Мглинской ЦРБ «разобраться в данной ситуации».
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» выступилгенеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.
Завтра, 11 апреля 2018 года, возобновляют свое курсирование привычные для пассажиров составы поездов 700-й нумерации по маршруту Москва – Брянск. В первые рейсы поезда, прошедшие комплекс работ по техническому обслуживанию, отправятся с Киевского вокзала Москвы в обычном режиме.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев в пятницу совершил рабочую поездку в Брянскую область. Глава компании проверил деятельность филиала ПАО МРСК Центра – «Брянскэнерго» и провел производственное совещание с руководством предприятия, в ходе которого заслушал отчет по основным направлениям производственной деятельности и обсудил с ними приоритетные задачи на текущий год.
Группа компаний «Надежда» сдала новые просторные квартиры в жилом комплексе «Академический» на строительной позиции №6. Дом построен на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска.
Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».