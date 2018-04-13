«Не надо здесь симулировать»: брянский врач высмеяла пациентку

Жительница Мглинского района пожаловалась на грубость со стороны врача районной больницы.

Как рассказала женщина на сайте областного департамента здравоохранения, 9 апреля ее мать пришла на прием к врачу Марии Куприяновой, чтобы продлить больничный после лечения в областной больнице № 1, куда она попала с диагнозом «абсцесс левой стенки глотки после перенесенной ангины». По ее словам, «больничный лист по рекомендации лечащего врача нужно было продлить минимум еще на неделю».

«Мария Владимировна начала высмеивать рекомендованное врачом лечение, утверждала, что никакого больничного маме не положено, что заболевание это пустяковое, что не надо здесь симулировать. Вся эта дискуссия проходила с криком врача. В итоге человека, больного диабетом и артериальной гипертензией, она довела до слез. Давление не могли сбить до самого вечера», – сообщает автор жалобы.

Она просит главного врача Мглинской ЦРБ «разобраться в данной ситуации».