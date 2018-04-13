18 апреля отключат воду на Спартаковской в Брянске

18 апреля не будет воды в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, с 10.00 до 18.00 водоснабжение будет отсутствовать в жилых домах по адресам:

– улица Спартаковская, дома № 112, № 112а, № 114, № 116, № 118, № 120, № 120а, № 122, № 122а, № 124;

– частный сектор по улице Спартаковской, от дома № 81 до дома № 119.

Ограничения связаны с плановыми работами на уличном водопроводе по улице Спартаковской, 120.