«Ни денег, ни машины»: брянский «Автомир» обвинили в мошенничестве

В Брянске сотрудники компании «Автомир» продали клиенту машину с перебитым VIN-номером.

Об этом заявили в объединении «Движение». Видео опубликовано на канале «Движения» в YouTube.

«Автомир» – ни денег, ни машины. Официальный дилер «Автомир» в Брянске, на проспекте Станке Димитрова, 114, продали автомобиль с перебитым VIN-номером. Но продали они это умело, по отработанной схеме. Приняли у прошлого владельца по трейд-ин и продали ему новый автомобиль, новому же клиенту продали по агентскому договору, прежний клиент утверждает, что он заключил с ними договор купли-продажи и 4 месяца как перестал быть собственником. Но «Автомир» по отработанной схеме двойных договоров, дабы не платить налоги, оформляют так, что и ответственности не несут, если автомобиль окажется кривой. Когда общались с сотрудниками полиции, они сказали, что кривые автомобили для Брянска – это в порядке вещей», – сообщает «Движение».

По данным активистов, сейчас машина находится на экспертизе в полиции.