В Брянске подростки без труда покупали выпивку в киоске «Сникерс»

В Брянске выявили факты продажи спиртного несовершеннолетним.

Как сообщили в областной прокуратуре, продавец торгового киоска «Сникерс» продала несовершеннолетнему алкоголь в розницу. Когда нарушение вскрылось, мировой судья обязал ее выплатить штраф, однако та предписание проигнорировала.

Затем ее снова признали виновной в аналогичном нарушении – и снова женщина решила не платить штраф.

Прокуратура обратилась в городское УМВД. Полицейские обвинили продавщицу уже по уголовной статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Расследование уголовного дела продолжается.