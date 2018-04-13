В Брянске подростки без труда покупали выпивку в киоске «Сникерс»
В Брянске выявили факты продажи спиртного несовершеннолетним.
Как сообщили в областной прокуратуре, продавец торгового киоска «Сникерс» продала несовершеннолетнему алкоголь в розницу. Когда нарушение вскрылось, мировой судья обязал ее выплатить штраф, однако та предписание проигнорировала.
Затем ее снова признали виновной в аналогичном нарушении – и снова женщина решила не платить штраф.
Прокуратура обратилась в городское УМВД. Полицейские обвинили продавщицу уже по уголовной статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Расследование уголовного дела продолжается.
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