«Мы свиньи»: Орлик в Брянске утонул в мусоре
Озеро Орлик в Бежицком районе Брянска утонуло в кучах мусора.
Фото, сделанные после первого в этом году общеобластного субботника, в соцсетях опубликовала местная жительница Валерия Ланина. Свою жалобу она назвала «криком души».
«Наш Орлик. Не знаю, как для вас. Но мы в шоке. Мы хотим хорошо отдыхать. Но убрать за собой зачем? Обидно. Разве в этом виноват президент? Виноват, что мы свиньи??? Может все, кто бьют себя в грудь и говорят, что они крутые, организуют субботник? Мы летом приедем отдыхать. Наши дети будут тут купаться в этом говне и бегать по стеклам. Когда нас будет много, мы сделаем больше и каждый подумаем, а стоит ли быть свиньей?» – пишет она.
Валерия Ланина призвала горожан «все-таки забрать мусор собой и выбросить».
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