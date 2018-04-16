В колонии № 2 в Брянске расписали шесть пар

В исправительной колонии № 2 в Брянске свадебный бум.

Как сообщает региональное УФСИН, сразу шесть заключенных решили вступить в браки со своими избранницами. Церемонию бракосочетания провели сотрудники отдела ЗАГСа Фокинского района. Новобрачным пожелали благополучной жизни и скорейшего воссоединения на свободе.

«В исправительной колонии № 2 руководство всегда идет навстречу тем, кто решил узаконить свои отношения. После заключения брака у осужденных возникает чувство ответственности за свою семью, которое предостерегает их от необдуманных поступков и нарушений режима отбывания наказания. Семейный статус положительно влияет на осужденных: они начинают серьезно относиться к труду, желают получить образование по специальности, участвуют в общественной жизни колонии, стараются погасить имеющиеся иски и стремятся к условно-досрочному освобождению», – отметили в УФСИН.