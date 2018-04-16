В Навле торговый центр закрыли из-за опасности для посетителей

Судебные приставы закрыли торговый центр «Триумф» на улице Красных Партизан в Навле.

Как сообщает региональное УФССП, решение о закрытии ТЦ вынес Навлинский районный суд по иску прокуратуры в связи с нарушением требований пожарной безопасности.

16 апреля приставы вручили директору «Триумфа» постановление о возбуждении исполнительного производства.

«Эксплуатация цокольного этажа здания ТЦ «Триумф», за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также содержанию здания и оборудования, запрещена», – отметили в УФССП.

Торговый центр закрыт до устранения нарушений правил противопожарной безопасности.

Напомним, ранее по этой же причине была приостановлена работа ТЦ «Никита» и ТРЦ Тимошковых в Брянске. После трагедии в Кемерово все крупные торговые центры в регионе признали опасными для посетителей.