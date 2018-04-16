В Брянске умер протоиерей Григорий Ковалев
Скончался заштатный клирик Брянской епархии протоиерей Григорий Ковалев.
Как сообщили в епархии, Григорий Ковалев ушел из жизни на 96-м году.
Он родился 27 июня 1922 года в селе Деремна в семье крестьян. В годы Великой Отечественной войны помогал партизанам. По гражданской специальности был сапожником.
В 1976 году епископом Орловским и Брянским Глебом был рукоположен во диакона, в августе того же года – в иерея.
Служил настоятелем храмов в брянских селах Хохловка, Деремна и Баклань.
В 1980 году переведен в Сумскую епархию, служил настоятелем Вознесенского храма в Конотоке, с 1981 года был настоятелем Вознесенского храма в селе Тростянец Сумской области.
В 1982 году снова перешел в Брянскую епархию и служил настоятелем Иоанно-Богословского храма в селе Чепово Погарского района.
В 1988 году архиепископом Орловским и Брянским Варфоломеем награжден саном протоиерея. С 1998 года служил в Свято-Никольской церкви в селе Деремна Мглинского района.
Из-за преклонного возраста и состояния здоровья Григория Ковалева зачислили за штат. В последнее годы он помогал совершать требоисполнения в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Брянске.
В Брянской епархии выразили соболезнования родным Григория Ковалева.
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