В Брянске умер протоиерей Григорий Ковалев

Скончался заштатный клирик Брянской епархии протоиерей Григорий Ковалев.

Как сообщили в епархии, Григорий Ковалев ушел из жизни на 96-м году.

Он родился 27 июня 1922 года в селе Деремна в семье крестьян. В годы Великой Отечественной войны помогал партизанам. По гражданской специальности был сапожником.

В 1976 году епископом Орловским и Брянским Глебом был рукоположен во диакона, в августе того же года – в иерея.

Служил настоятелем храмов в брянских селах Хохловка, Деремна и Баклань.

В 1980 году переведен в Сумскую епархию, служил настоятелем Вознесенского храма в Конотоке, с 1981 года был настоятелем Вознесенского храма в селе Тростянец Сумской области.

В 1982 году снова перешел в Брянскую епархию и служил настоятелем Иоанно-Богословского храма в селе Чепово Погарского района.

В 1988 году архиепископом Орловским и Брянским Варфоломеем награжден саном протоиерея. С 1998 года служил в Свято-Никольской церкви в селе Деремна Мглинского района.

Из-за преклонного возраста и состояния здоровья Григория Ковалева зачислили за штат. В последнее годы он помогал совершать требоисполнения в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Брянске.

В Брянской епархии выразили соболезнования родным Григория Ковалева.