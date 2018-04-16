Жительницу Брянска возмутило, что при уборке двора испачкали ее «Шевроле»
Жительница Брянска возмущена неаккуратной уборкой двора, в котором был припаркован ее Chevrolet Lacetti.
Гневный пост автомобилистка Елена Ермоленко разместила в соцсетях.
«Вот как у нас красиво подметают асфальт. Приехал, сделал вид, галочку поставил, и по фиг, что только грязь развел. Жаль, что ничего с этим не сделаешь. Вчера была в мойке. Теперь снова ехать. В таких случаях предупреждают заранее. Объявления вешают. Думаю, многие убрали бы машины с парковки, чтоб действительно нормально убрали», – сообщает она.
За честь коллеги вступился коммунальщик Анатолий Картавенко. «Вот тракторист здесь ни при чем, я сам работаю в управлении этом, ему сказали ехать, так он и едет, вина старшего по дому, что не предупредил жильцов чтобы убрали транспортные средства», – заявил он.
«Просто данная техника не предназначена для подобных маневров и мест. Песок нужно не просто сметать с места на место, а собирать и вывозить. А это пустая трата денег тупыми управляющими компаниями за ваши же деньги. Во дворах должны убирать люди. А сообщать жителям, чтобы убрали автомобили – это вообще утопия», – отмечает еще один житель Брянска Денис Афанасьев.
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