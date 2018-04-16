В Брянске «по-тихому» завершили отопительный сезон

Жители Брянска жалуются на холод в квартирах.

«Хотелось бы узнать, когда в 2018 году закончится отопительный сезон?» – интересуется на официальной странице городской администрации в соцсети жительница Брянска Нина Березовская.

Пресс-служба мэрии вопрос проигнорировала, в отличие от горожан, которые сообщают о том, что отопительный сезон, судя по всему, коммунальщики уже завершили, не дожидаясь официального распоряжения.

«Батареи холодные и ночью, и днем. Не топят с 1 апреля уже», – пожаловались они.