В Брянске оштрафовали бухгалтера Володарской администрации

Прокуратура выявила нарушения при заключении контракта на отопление здания администрации Володарского района Брянска.

Как сообщили в региональной прокуратуре, при размещении сведений об исполнении отдельного этапа контракта на оказание услуг по снабжению тепловой энергией соответствующую информацию в единой информационной системе чиновники разместили с нарушением семидневного срока.

Ведущего бухгалтера отдела учета, отчетности и финансовой деятельности администрации Володарского района привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.