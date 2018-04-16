В Брянске чиновники изъяли у торговца 720 яиц, а затем вернули их

В Брянске продавцу вернули 720 куриных яиц.

Ветеринары и чиновники из администрации Советского района провели комиссионный рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли.

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, в ходе проверки удалось выявить лишь одно нарушение.

Житель Брянска выставил на продажу 720 куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении продавца составили сообщение об административном нарушении.

Все 720 яиц у него изъяли, однако, после того как он представил нужные документы, чиновники яйца вернули.