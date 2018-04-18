В кафе Брянска искали бывших преступников

Свалка образовалась на улице 25 Октября в Вязьме между забором здания бывшего УПК и складами, сообщает группа «Благоустроенная Вязьма» в соцсети.

Труп мужчины обнаружили на улице Октябрьской революции в областном центре у дома №17 19 апреля.

26-летняя пассажирка «УАЗика» получила серьезные повреждения после ДТП, которое случилось 18 апреля на трассе «Ивашутино – Левкино» в Темкинском районе, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

52-летняя жительница Холм-Жирковского района помогала по хозяйству 69-летнему мужчине, а потом совершила преступление в отношении пенсионера; женщина задержана, ей предстоит суд.

Сотрудники «Горводоканала» снова запустили в Смоленске фонтан в парке Блонье, сообщила пресс-служба администрации города.

36-летняя жительница Смоленска ответит перед судом за кражу, совершенную в отношении 42-летней женщины, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

С бывшими осужденными, склонными к совершению повторных преступлений, сообщает региональное УФСИН, проводились профилактические беседы. Правоохранители разъясняли им правовые последствия совершения противоправных деяний.

Сотрудники регионального УФСИН совместно с прокуратурой и полицией провели рейды по общественным местам и питейным заведениям Брянска.

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