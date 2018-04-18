В Брянске начали принимать заявки на летний отдых детей

20 апреля во всех подразделениях МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска» начался прием документов на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря региона.

Как сообщает мэрия, подать заявление и необходимый пакет документов могут родители или законные представители детей в возрасте от 7 лет до 17 лет, являющихся гражданами РФ, живущих в Брянске и получающих образование в общеобразовательных организациях на территории города.

Документы принимают во всех районах областного центра в структурных подразделениях МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»:

Советский район – 241050, Брянск, ул. Дуки, д. 78, телефон для справок 66-60-09;

Бежицкий район – 241012, Брянск, ул. Орловская, д. 30, телефон для справок 31-19-27;

Фокинский район – 241029, Брянск, ул. Полесская, д. 16, телефон для справок 31-19-25;

Володарский район – 241022, Брянск, ул. Володарского, д. 50, телефон для справок 77-74-51.

Для получения путевки необходимо представить:

– заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя (законного представителя) на имя начальника управления образования Брянской городской администрации;

– копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в случае достижения им 14-летнего возраста;

– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

– справку с места учебы ребенка;

– копии документов, подтверждающих причисление ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3 экземплярах;

– расписку о соблюдении правил оказания социальной поддержки граждан при организации отдыха и оздоровления детей;

– справку из медицинского учреждения о том, что ребенок состоит на диспансерном учете и нуждается в санаторном оздоровлении (для получения путевки в лагерь санаторного типа Брянской области).