Брянская президентская академия прошла аккредитацию Рособрнадзора

Открытый люк, на улице Спортивной в Вязьме, вызывает недовольство у местных жителей, сообщила группа «Вязьма Live» в соцсети.

Автоледи на иномарке врезалась в другой автомобиль на улице Кашена в областном центре 20 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Об этом местная жительница рассказала в дежурной части УМВД России по городу Смоленску, куда обратилась с заявлением. История уже заинтересовала полицейских.

Только за первые три месяца текущего года в регион прибыло без малого 400 человек, сообщили в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД.

Смоленские следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью трех человек при пожаре в Починке, сообщила пресс-служба ведомства.

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