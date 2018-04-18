Брянская президентская академия прошла аккредитацию Рособрнадзора
Брянский филиал РАНХиГС прошел аккредитацию Рособрнадзора.
Как сообщили в вузе, по результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных программ высшего образования: уровень бакалавриата, уровень магистратуры и уровень специалитета – установлено соответствие качества подготовки студентов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Свидетельство о государственной аккредитации Брянского филиала РАНХиГС действует до 12 марта 2024 года. Затем филиалу предстоит пройти новую аккредитацию.
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