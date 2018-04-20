В понедельник в Брянской области прогнозируют сильный ветер
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Брянской в области 23 апреля.
Напомним, в минувшие выходные на Брянск обрушился ураган. По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый рабочий день недели сильный ветер сохранится.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в понедельник в области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8…+13 ºC.
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