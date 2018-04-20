Из больницы в Клинцах эвакуировали 246 пациентов и 63 медика

В Клинцовской центральной районной больнице прошла учебная эвакуация.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 22 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Клинцы и Клинцовскому району проверяли в ЦРБ состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дистанционного мониторинга, наличие первичных средств пожаротушения, инструкции о порядке действий работников и обслуживающего персонала на случай возникновения пожара.

В эвакуации приняли участие 63 сотрудника больницы и 246 посетителей, включая детей. С медиками и пациентами спасатели также провели инструктаж.











