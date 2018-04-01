Брянский пожарно-спасательный центр ищет оперативного дежурного
Брянский пожарно-спасательный центр объявил об открытой вакансии.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в Центр мониторинга и прогнозирования ЧС ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» требуется специалист отделения оперативных дежурных.
Соискатель должен иметь высшее образование, быть не моложе 22 и не старше 28 лет, уверенно пользоваться компьютером, иметь опыт работы в области ГИС-технологий и 3D-моделирования.
Телефон для справок 8 (4832) 599 (доб.) 112, 642.
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