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Брянский пожарно-спасательный центр ищет оперативного дежурного

Опубликовано Сегодня, 12:30

Брянский пожарно-спасательный центр объявил об открытой вакансии.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в Центр мониторинга и прогнозирования ЧС ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» требуется специалист отделения оперативных дежурных.

Соискатель должен иметь высшее образование, быть не моложе 22 и не старше 28 лет, уверенно пользоваться компьютером, иметь опыт работы в области ГИС-технологий и 3D-моделирования.

Телефон для справок 8 (4832) 599 (доб.) 112, 642.

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