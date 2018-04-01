Дочь «беглого» брянского бизнесмена Коломейцева задумалась о продолжении рода

Кристина Коломейцева объявила о желании стать матерью.

Своими планами старшая дочь «эмигрировавшего» в Испанию предпринимателя Александра Коломейцева поделилась с подписчиками в Instagram.

«Дети -это счастье ♥️♥️♥️самое нежное , преданное и любимое 💕💕💕 Хотела узнать у вас , как вы девочки относитесь к материнству ? Какой возраст идеальный для рождения ребёнка ? Я признаюсь мне 22 и я уже очень хочу малыша 🙏💕☺️», – сообщила Кристина Коломейцева (орфография и пунктуация автора. – Ред.), которая, напомним, недавно отпраздновала 22-летие.

Подписчики советуют Кристине не тянуть с таким важным шагом, поскольку ей «идет роль мамы», и желают удачи.