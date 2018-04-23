«Давно хотел»: глава Брянска – об обмене книгами на улицах

Глава Брянска Александр Хлиманков поделился радостью от реализации его «книжной» идеи.

В коридоре городского лицея № 2 работает открытая библиотека.

«Давно хотел реализовать эту идею в масштабах города. Обмен книгами прямо на улицах, – заявил Хлиманков на своей странице в соцсети. – У многих из нас скопились произведения, которые мы прочитали и с радостью ими поделимся».

По его словам, «среди лицеистов такая библиотека прижилась».