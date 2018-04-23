Брянскую газету наказали за рекламу конкурса «Культурное наследие»
Брянская областная газета нарушила федеральный закон «О рекламе» при публикации информации о фотоконкурсе «Культурное наследие».
Нарушение выявило Брянское УФАС. Как сообщили в ведомстве, в интернет-версии издания была опубликована реклама зрелищного мероприятия «Выставка лучших работ фотоконкурса «Культурное наследие».
При этом в рекламе не была указана возрастная категория информационной продукции.
Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей.
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