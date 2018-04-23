Брянскую газету наказали за рекламу конкурса «Культурное наследие»

32-летнему мужчине из Демидова придется отвечать в суде за незаконное хранении запрещенного вещества, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Смоляне выражают свое негодование по поводу состояния территории вокруг остановки общественного транспорта, расположенной на улице 2-й Верхний Волок, сообщает группа «Черный список» в соцсети.

Ленинский райсуд Смоленска признал виновной 44-летнюю местную жительницу, которая совершила пару мошенничеств, лишив двух девушек драгоценностей и денег, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Видеоролик, запечатлевший аварию с участием двух фур, которые столкнулись на трассе «М-1» по Вязьмой ночью 25 апреля, опубликовали в соцсети «Вконтакте».

Горячую воду отключат жителям почти двадцати домов на шести улицах в областном центре 26 апреля, сообщила пресс-служба предприятия «Квадра».

При этом в рекламе не была указана возрастная категория информационной продукции.

Нарушение выявило Брянское УФАС. Как сообщили в ведомстве, в интернет-версии издания была опубликована реклама зрелищного мероприятия «Выставка лучших работ фотоконкурса «Культурное наследие».

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Как бороться с нежелательной смс рекламой? В Брянское УФАС России обращаются граждане о поступлении на телефон СМС-рекламы, согласие на распространение которых они не давали. Так в определенных случаях Брянское УФАС России вынуждено отказывать в рассмотрении заявлений.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.

Во время ликвидации последствий урагана железнодорожники обеспечили пропуск поездов с помощью резервных средств связи и источников питания На Московской железной дороге завершены основные работы по ликвидации последствий обрушившегося на Центральный федеральный округ урагана. Сильнейший ветер, местами достигавший, по оценкам синоптиков, 30 м/с, повалил в границе столичной магистрали несколько сотен деревьев, которые, в том числе, упали на пути, контактную сеть и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Падения деревьев были зафиксированы в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях.

В Брянскэнерго прошли субботники В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли первые в этом году субботники. Они были организованы на территории, прилегающей к зданию исполнительного аппарата филиала, в сквере Энергетиков в городе Брянске, а также в районах электрических сетей Брянскэнерго. Работники предприятия убрали прошлогоднюю листву, вывезли мусор, покрасили бордюры и побелили деревья.

«Жизнь, которую ты любишь» Группа компаний «Надежда» приглашает переехать за город – в коттеджный поселок «Андреевский парк». Там вас ждут просторные и уютные таунхаусы, созданные для идеальной жизни.

