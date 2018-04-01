Брянцы сняли и выложили в Сеть лежавшего у ТЦ мужчину

Мужчина, лежавший у торгового центра в Брянске, стал героем соцсетей.

Фото в соцсетях распространили очевидцы. На снимке видно, как мужчина, вероятно, нетрезвый, лежит на земле у входа в ТЦ «Московский» в Московском микрорайоне Бежицы.

«Отдых у каждого свой. Валяется человек! Обратите внимание!» – сообщает в соцсетях автор фото Андрей Дорофеев.

«Может, человеку плохо стало, а вы быстрее фоткать, чтобы в Интернет залить, XXI век, нынешняя молодежь», «Холодно на улице, накройте его», – пишут интернет-пользователи.