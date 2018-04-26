Брянские МРЭО ГИБДД уходят на майские каникулы

В ГИБДД Брянской области обнародовали график работы отделений МРЭО во время майских праздников.

В Брянске и Клинцах МРЭО ГИБДД не будут работать с 29 апреля по 2 мая включительно, 6, 7 и 9 мая, в Новозыбкове неприемные дни 28 апреля, 1, 2, 4, 5 и 9 мая (режим работы отделений – на нижнем фото).

Доступ ко всем операциям, отметили в ГИБДД, можно без очереди получить через Интернет – на портале госуслуг. При оплате госпошлины через сайт водители могут получить 30-процентную скидку.