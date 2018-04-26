В Брянске опасные преступники мастерят игровой комплекс для детей

Автомобилисты не смогут проехать 1 мая 2018 года в Смоленске по улице Глинки, она будет закрыта по случаю торжеств, посвященных Празднику весны и труда, сообщили в комитете по информационной политике администрации города.

Сарай, ларек и бесхозное строение загорелись на перекрестке улиц Набережная Вазузы и Пушкина в Сычевке 27 апреля, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Полиция Смоленской области завела уголовные дела на двоих местных жителей 1978 и 1983 годов рождения, которые подозреваются в разбойном нападении и поджоге дома, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Грядут майские отключения горячей воды в Смоленске, об этом сообщила пресс-служба компании «Квадра».

Смоленская полиция задержала 26-летнего ранее судимого парня, который подозревается в грабеже у местного жителя, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Для выполнения контракта на производстве в колонии дополнительно трудоустроили шесть заключенных. К отправке уже готовы качели, балансир, карусель и горка (на фото).

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