«Собрал, увез!»: мусорящих в лесу брянцев пристыдили плакатами

Воспитанные жители Брянска воззвали к совести мусорящих в лесу.

Креативные плакаты появились на деревьях за микрорайоном Сосновый бор на Новостройке.

«Мы не мусорим на природе!», «Поел-попил, <нецензурно> – собрал, увез!» – призывают отдыхающих в лесу горожане. При этом прямо за одним из плакатов находится свалка.

«Опознавательный знак нашего города – кучи мусора», «Заметьте, в лесу нищие не отдыхают, в основном средний образованный класс», «Пока к данной надписи не будут прикреплены ксерокопии фото избитых нарушителей, надпись не подействует», – пишут в соцсетях брянцы, комментируя инициативу поборников чистоты.

Напомним, этой весной горы мусора образовались как в самом Брянске, так и в любимых местах отдыха горожан за его окрестностями.