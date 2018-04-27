Депутаты собрали в Брянске 200 мешков мусора

Депутаты Брянской областной Думы вышли на второй общеобластной субботник.

Депутаты, сотрудники аппарата Думы и областной Контрольно-счетной палаты убирали сквер и прилегающую территорию у памятника Воинам-интернационалистам, склоны оврага ландшафтного парка «Звездный», территорию у Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина и белили бюрдюры.

Как сообщает облдума, народные избранники собрали и вывезли поваленный сухостой, ветки деревьев, а также более 200 мешков с мусором и прошлогодней листвой.











