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Депутаты собрали в Брянске 200 мешков мусора

Опубликовано Вчера, 15:30

Депутаты Брянской областной Думы вышли на второй общеобластной субботник.

Депутаты, сотрудники аппарата Думы и областной Контрольно-счетной палаты убирали сквер и прилегающую территорию у памятника Воинам-интернационалистам, склоны оврага ландшафтного парка «Звездный», территорию у Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина и белили бюрдюры.

Как сообщает облдума, народные избранники собрали и вывезли поваленный сухостой, ветки деревьев, а также более 200 мешков с мусором и прошлогодней листвой.






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