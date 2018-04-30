Брянцы открыли купальный сезон

Из-за теплой погоды жители Брянска ринулись к водоемам.

Первых в этом сезоне смельчаков, решивших искупаться, заметили практически во всех официальных местах купания, пока официально же закрытых.

Водолазы еще не обследовали дно городских водоемов – купальный сезон 2018 года не начался.

«Водичка теплая», – тем не менее сообщают в соцсетях брянцы, рискнувшие окунуться в воду.