Бежицу назвали «выбором лучших», оскорбив «худших»

Бежицкий район Брянска назвали «выбором лучших».

Такое заявление на рекламном щите сделали представители отеля и ресторана. Слоган гласил: «Бежица – выбор лучших».

Рекламой заинтересовались в Брянском УФАС – вопрос обсудили на заседании экспертного совета по применению законодательства о рекламе.

Члены совета пришли к заключению о том, что текст «содержит оскорбительные выражения в отношении потребителей, не пользующихся услугами рекламируемого отеля и ресторана, дискредитирует их и оказывает отрицательное воздействие на целевую аудиторию».

Наличие факта нарушения с учетом мнения экспертов в итоге установит комиссия Брянского УФАС по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе РФ.