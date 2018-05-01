Богомаз отказался встречаться с арендаторами ТРЦ Тимошковых в Брянске

Брянский губернатор Александр Богомаз не пришел на встречу с арендаторами ТРЦ Тимошковых.

Напомним, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Брянска закрыли в апреле из нарушений правил пожарной безопасности. Десятки предпринимателей не смогли вести торговлю, потеряв прибыль.

Владельцы ТРЦ утверждают, что нарушения устранили, однако он до сих пор закрыт. К 1 Мая на здании вывесили баннер «1000 человек праздник труда встречают безработными».

2 мая возмущенные арендаторы пришли к стенам областного правительства, чтобы получить ответы от губернатора.

Богомаз на встречу не пришел, его помощник в свою очередь пообещал содействие по взаимодействию с контролирующими органами.