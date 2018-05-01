Брянцам предложили присоединиться к акции «Чистый берег»

В Брянской области стартовала акция «Чистый берег».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, Всероссийская акция «Чистый берег» предполагает очистку берегов водных объектов от скопившегося мусора с привлечением общественности.

Акция проходит под эгидой МЧС России по инициативе Государственной инспекции по маломерным судам при поддержке местных властей. В ней задействованы сотрудники пожарных частей, школьники и студенты представители добровольческих и общественных организаций. Она продлится до 26 мая.

«Цель акции – очистить берег и напомнить всем людям о том, как важно уважать природу и сохранять ее для будущих поколений, ведь водная акватория – одна из главных богатств нашей Родины», – сообщает Брянское МЧС.