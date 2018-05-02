Брянцам рассказали о новых правилах ведения трудовых книжек

Жителям Брянской области рассказали о новых правилах ведения трудовых книжек.

Как сообщает Служба занятости населения Брянской области, Минтруд России подготовил проект приказа «О Порядке ведения и хранения трудовых книжек».

Минтруд предлагает упростить порядок ведения и хранения трудовых книжек.

При увольнении сотрудника записи в трудовой книжке работодатель сможет заверять не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.

В новом порядке отсутствует требование об ознакомлении сотрудника под роспись в личной карточке обо всех записях, сделанных в его трудовой книжке: о выполняемой работе, переводе, увольнении.

Приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и книгу учета движения трудовых книжек теперь не нужно опломбировать или скреплять сургучной печатью – достаточно скреплять их печатью организации или печатью кадровой службы.

Также снимаются полномочия по утверждению формы личной карточки сотрудника. В новом порядке полностью исключены и положения об изготовлении бланков трудовой книжки и обеспечении ими работодателей.

Нововведения предшествуют переходу на использование электронных трудовых книжек. До 7 мая законопроекты находятся на публичном обсуждении. Предполагается, что они вступят в силу уже в этом году.