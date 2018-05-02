Замруководителя Брянского УФАС Наталья Новикова получила ведомственную награду
Заместитель руководителя управления – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Новикова удостоена ведомственной награды.
Государственные и ведомственные награды в рамках расширенного совещания ФАС России вручил руководитель ведомства Игорь Артемьев.
За многолетний добросовестный труд и профессионализм Наталья Новикова награждена медалью Федеральной антимонопольной службы «За отличие в службе» III степени.
Наталья Новикова с 1997 года работает в антимонопольных органах Российской Федерации. Занимала должность начальника отдела. С июня 2009 года – заместитель руководителя управления – начальник отдела.
Ее работа отмечена благодарностью и почетной грамотой губернатора Брянской области; благодарностью и почетной грамотой ФАС России; благодарственным письмом Брянской областной Думы; благодарностью главного федерального инспектора по Брянской области.
Коллектив Брянского УФАС России поздравил Наталью Новикову с заслуженной наградой.
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