Поиск по сайту

В Брянске женщину выставили из кабинета поликлиники за 15-минутное опоздание

Опубликовано Сегодня, 09:30

Жительница Брянска пожаловалась на грубое отношение со стороны сотрудницы горполиклиники № 5.

Жалоба пациентки Ирины опубликована на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

По ее словам, 30 апреля она пришла в поликлинику, чтобы сдать кровь из пальца, но опоздала на 15 минут, войдя в кабинет забора крови в 10.15.

«Опоздание мое было обоснованно, так как накануне у меня сгорел дом, который у меня в области. И я ехала из области. Лаборант Анастасия грубо меня выставила», – рассказала Ирина.

Она интересуется у руководства поликлиники, имела ли лаборант Анастасия «право на это или нет». Пока ответа на свой вопрос она не получила.

 690
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пациентку возмутило древнее гинекологическое кресло в поликлинике Брянска
  • В Брянске девушка пожаловалась на аморального гинеколога
  • Жительница Брянска обвинила педиатра в вымогательстве
  • В Брянске медики пожаловались на принудительные сборы на нужды травмпункта
  • «Закрой дверь, выйди из кабинета»: в Брянске врач нагрубила пенсионерке
    •
    Новости регионов
    В деревнях Пилички и Почаево произошли пожары
    10:28:12 04-05-2018
    Дачный дом, расположенный в деревне Пилички Смоленского района, 4 мая сгорел дотла, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
    У рославльской администрации спилили аварийные голубые ели
    10:02:08 04-05-2018
    Центральная площадь Рославля 28 апреля изменилась – голубые ели, много лет украшавшие здание районной администрации, срубили, сообщила газета «Рославльская правда».
    В десногорский рабочий автобус не пустили пожилую женщину
    09:40:20 04-05-2018
    Жители Десногорска пожаловались на водителя рабочего автобуса, который не захотел пускать в салон пенсионерку, сообщила группа «Подслушано. Десногорск» в соцсети.
    На улице Крупской в Рославле огнеборцы тушили три иномарки
    08:49:09 04-05-2018
    Два автомобиля Fiat Ducato и Audi загорелись в Рославле на улице Крупской 4 мая, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
    Очередное преступление на 8 тысяч рублей совершил смоленский уголовник
    08:15:00 04-05-2018
    Смоленские полицейские завели уголовное дело на 28-летнего молодого человека, судимого за имущественные преступления, подозреваемого в очередной краже, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
    Рославльчанин остался без сбережений, желая купить автомобильные диски
    08:00:00 04-05-2018
    Рославльская полиция проводит расследование по факту аферы, совершенной в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:30
    5 мая в Брянске простятся с актером Игорем Игнатовым
    Сегодня, 10:00
    Духовой оркестр даст концерт на вокзале Брянск I
    Сегодня, 09:30
    В Брянске женщину выставили из кабинета поликлиники за 15-минутное опоздание
    Сегодня, 09:00
    В Суземке собака нашла в купе поезда наркотики на 15 миллионов
    Сегодня, 08:30
    В Брянске двух водителей оштрафовали по видео из соцсети (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    В Брянске сфотографировали «пойму новой ливневки» на Московском проспекте (ФОТО)
    Сегодня, 02:21
    Замруководителя Брянского УФАС Наталья Новикова получила ведомственную награду
    Сегодня, 02:10
    Скоропостижно умер ведущий артист Брянского драмтеатра Игорь Игнатов
    Сегодня, 01:59
    На Болховской в Брянске почти час тушили частный дом (ВИДЕО)
    Вчера, 19:00
    В Брянске попавший в ДТП пьяный водитель уходил от полиции
    Вчера, 18:20
    В огороде под Карачевом нашли артиллерийский снаряд
    Вчера, 17:40
    Брянцам рассказали о новых правилах ведения трудовых книжек
    Вчера, 17:00
    Улицы Брянска чистят новой вакуумно-подметальной установкой
    Вчера, 16:20
    В первомайские выходные в Брянске поймали 16 пьяных водителей
    Вчера, 15:40
    Брянцам предложили присоединиться к акции «Чистый берег»
    Вчера, 15:00
    «Тетка в критические дни»: брянцы – о ямочном ремонте (ВИДЕО)
    Вчера, 14:20
    В Брянске таксист украл у пассажира 59 тысяч рублей
    Вчера, 13:40
    Брянские журналисты отправились на международную выставку
    Вчера, 13:00
    МЧС попросило брянцев не купаться
    Вчера, 12:30
    От мэрии Брянска через суд требуют построить канализацию
    Вчера, 12:00
    Житель Почепа зарезал собутыльника и скормил его челюсть собаке
    Вчера, 11:30
    На Калинина в Брянске разворачивавшийся «Опель» въехал в «Ауди»
    Вчера, 11:00
    В Брянске слили бензин из трех машин
    Вчера, 10:30
    Богомаз отказался встречаться с арендаторами ТРЦ Тимошковых в Брянске
    Вчера, 10:00
    Бежицу назвали «выбором лучших», оскорбив «худших»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:01
    Сельхозпроизводителей поддержат рублем
    Вчера, 11:17
    Водитель мираторговского погрузчика получил уголовную судимость за неоднократные кражи  
    27-04-2018, 16:44
    В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!»
    27-04-2018, 16:14
    «МегаФон» назвал топ-пять популярных смартфонов в Брянске
    27-04-2018, 11:35
    "Папа-мама Гусь" в Люксор
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    На Станке Димитрова в Брянске машина перевернулась после ДТП
    Общество О главном
    Скоропостижно умер ведущий артист Брянского драмтеатра Игорь Игнатов
    Общество О главном
    Брянцы пытаются помочь матери погибших солдат, живущей в развалинах
    Новости Происшествия
    В Брянске больше двух часов тушили деревообрабатывающий цех
    Общество О главном
    В Брянске из-за строительства разрушается дом
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС

    На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

    «Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».
    РЖД новости
    В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!»

    В преддверии летних школьных каникул брянские железнодорожники проведут широкую информационно-разъяснительную работу с детьми, направленную на формирование культуры безопасного поведения и снижение уровня непроизводственного травматизма. С 1 мая на полигоне Московской железной дороги стартует акция по безопасности ОАО «РЖД» «Внимание – дети!», которая продлится весь май. В Брянском регионе отдельный акцент будет сделан на несовершеннолетних любителях «селфи». Именно такие подростки чаще всего оказываются в зоне риска, забираясь на конструкции железнодорожных мостов и подвижной состав в погоне за необычными кадрами, что приводит к трагическим последствиям.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерства

    В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерстваВ филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35-110 кВ, проводимые в целях повышения уровня профессиональной подготовки персонала, организации безопасного выполнения работ, снижения рисков травматизма персонала филиала.

    РЖД новости
    «Надежда» предлагает квартиры с ремонтом от 29 990 за квадратный метр

    «Надежда» предлагает квартиры с ремонтом от 29 990 за квадратный метрГруппа компаний «Надежда» предлагает приобрести новые квартиры с качественной отделкой. Стоимость такого жилья от 29 990 за квадратный метр.

    Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.