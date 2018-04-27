В Брянске женщину выставили из кабинета поликлиники за 15-минутное опоздание
Жительница Брянска пожаловалась на грубое отношение со стороны сотрудницы горполиклиники № 5.
Жалоба пациентки Ирины опубликована на сайте департамента здравоохранения Брянской области.
По ее словам, 30 апреля она пришла в поликлинику, чтобы сдать кровь из пальца, но опоздала на 15 минут, войдя в кабинет забора крови в 10.15.
«Опоздание мое было обоснованно, так как накануне у меня сгорел дом, который у меня в области. И я ехала из области. Лаборант Анастасия грубо меня выставила», – рассказала Ирина.
Она интересуется у руководства поликлиники, имела ли лаборант Анастасия «право на это или нет». Пока ответа на свой вопрос она не получила.
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