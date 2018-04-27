Духовой оркестр даст концерт на вокзале Брянск I

Два автомобиля Fiat Ducato и Audi загорелись в Рославле на улице Крупской 4 мая, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Жители Десногорска пожаловались на водителя рабочего автобуса, который не захотел пускать в салон пенсионерку, сообщила группа «Подслушано. Десногорск» в соцсети.

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», с 17.00 до 18.00 Брянский духовой оркестр будет исполнять всеми любимые музыкальные произведения: песни из советских кинофильмов о войне, победные марши и вальсы.

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«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» «Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».

В Брянском регионе Московской железной дороги в течение мая пройдет акция по безопасности «Внимание – дети!» В преддверии летних школьных каникул брянские железнодорожники проведут широкую информационно-разъяснительную работу с детьми, направленную на формирование культуры безопасного поведения и снижение уровня непроизводственного травматизма. С 1 мая на полигоне Московской железной дороги стартует акция по безопасности ОАО «РЖД» «Внимание – дети!», которая продлится весь май. В Брянском регионе отдельный акцент будет сделан на несовершеннолетних любителях «селфи». Именно такие подростки чаще всего оказываются в зоне риска, забираясь на конструкции железнодорожных мостов и подвижной состав в погоне за необычными кадрами, что приводит к трагическим последствиям.

В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерства В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35-110 кВ, проводимые в целях повышения уровня профессиональной подготовки персонала, организации безопасного выполнения работ, снижения рисков травматизма персонала филиала.

«Надежда» предлагает квартиры с ремонтом от 29 990 за квадратный метр Группа компаний «Надежда» предлагает приобрести новые квартиры с качественной отделкой. Стоимость такого жилья от 29 990 за квадратный метр. Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.

