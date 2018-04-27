11 мая брянцев зовут сдать кровь у кафедрального собора

11 мая в Брянске пройдет День православного донора.

Как сообщает Брянская епархия, с 8.45 до 12.42 у кафедрального собора по проспекту Ленина будет развернута передвижная станция переливания крови.

Сдать кровь может гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и весящий не менее 50 килограммов.

«За одну кровосдачу донор может спасти трех человек», – отметили в епархии.

При себе необходимо иметь паспорт. Работающим выдадут справку об освобождении от работы в день сдачи крови, также донору положен дополнительный выходной с сохранением среднего заработка.