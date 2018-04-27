Брянцам рассказали, как взыскать ущерб за парковку на розах

Жителям Брянской области рассказали, как бороться с водителями, оставляющими машины на клумбах.

Как сообщила руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Брянской области, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, привлечь нарушителя к ответственности можно, только если высадка цветов была согласована с собственником участка.

«Но если вы не согласовали высадку растений, то, даже если они дорого стоили, в случае порчи никакой компенсации вы получить не сможете. Поэтому самовольно сажать в придомовой палисадник сортовые розы – не самая удачная идея», – считает Калинина.

Но, по ее словам, «если благоустройство было согласовано, а виновный известен, то можно взыскать ущерб через суд».

«Например, если кто-то неосторожно припарковался на цветах под вашим окном и это земля муниципальная, то можно пожаловаться властям. По неправильной парковке регулярно проводятся рейды, так что на такие заявления реагируют быстро. Кроме того, порча газона – это ущерб экологической безопасности города, за это тоже предусмотрены штрафы», – также сообщила Калинина.