Брянцам рассказали, как взыскать ущерб за парковку на розах
Жителям Брянской области рассказали, как бороться с водителями, оставляющими машины на клумбах.
Как сообщила руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Брянской области, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, привлечь нарушителя к ответственности можно, только если высадка цветов была согласована с собственником участка.
«Но если вы не согласовали высадку растений, то, даже если они дорого стоили, в случае порчи никакой компенсации вы получить не сможете. Поэтому самовольно сажать в придомовой палисадник сортовые розы – не самая удачная идея», – считает Калинина.
Но, по ее словам, «если благоустройство было согласовано, а виновный известен, то можно взыскать ущерб через суд».
«Например, если кто-то неосторожно припарковался на цветах под вашим окном и это земля муниципальная, то можно пожаловаться властям. По неправильной парковке регулярно проводятся рейды, так что на такие заявления реагируют быстро. Кроме того, порча газона – это ущерб экологической безопасности города, за это тоже предусмотрены штрафы», – также сообщила Калинина.
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