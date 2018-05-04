Глава Брянска Хлиманков восхищен видом на набережную

Глава Брянска Александр Хлиманков доволен ремонтом лестницы на бульваре Гагарина и видом на обновленную набережную.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. По словам Хлиманкова, «еще есть определенные неудобства в связи с завершением ремонта, не все окончательно приведено в порядок».

Однако «и это не за горами», убежден Хлиманков.

«Уже сейчас спуститься по лестнице на набережную стоит ради такого вида», – утверждает он, в доказательство опубликовав фото «такого вида» (на фото).