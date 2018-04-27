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В Клинцах селезень – украшение парка – плавает в замусоренном пруду

Опубликовано Сегодня, 19:00

Жители Клинцов жалуются на «вялый» ремонт парка Воровского.

Напомним, к лету 2016 года парк Воровского оказался в полном запустении. Осенью 2017 года обезглавили бюст «нашего всего» - Александра Пушкина.

Как рассказали читатели ИА «Город 32», местные власти попытались привести парк в порядок, однако по сей день их старания не увенчались спехом.

Изувеченные временем и вандалами бюсты Александра Пушкина и его «соседа» революционера Вацлава Воровского огородили строительными лесами, но пока они вынуждены дожидаться приведения в порядок.

Одна из новых скамеек исчезла, у другой неизвестные открутили несколько секций.

Местная достопримечательность – селезень – вынужден плавать в замусоренном пруду, из которого днем и ночью доносятся звуки хора лягушек.

«Мы, клинчане, хотим видеть один из старейших парков города благоустроенным и красивым. Почему наши чиновники не обращают на него внимания? Надеемся, что парк наконец приведут в порядок», – сообщают жители Клинцов.

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