В Брянске устроят прямую трансляцию первой свадьбы в гробу
Брянцы смогут в прямом эфире увидеть первую в городе свадьбу в гробу.
«Кому-то из вас это покажется жутко веселым, кто-то скажет о зажравшихся богачах, а с кем-то мы готовы осмелиться и провести впервые в Брянске старинный тайский обряд под страшно таинственным названием «Свадьба в гробу». Родоначальники уверяют, что браки, заключенные таким способом, всегда крепки и практически нерушимы», – сообщают организаторы необычной свадьбы на своей странице в соцсети.
По их словам, «обязательный момент любой свадьбы в гробу – путешествие молодоженов под землю»: «Свадебный гроб накрывают особой крышкой, позволяющей дышать внутри, и опускают в заранее вырытую и освещенную (по желанию) могилу».
«Церемония такой свадьбы должна быть максимально похожей на похороны. И у нас, на древней брянской земле, издревле принято покойников погребать под слоем живой земли – почему бы не сделать это и для местных молодоженов? Тем более что им хочется острых и незабываемых ощущений, о которых все будут помнить!» – также пояснили авторы проекта.
Отметим, что стоимость «загробной» свадьбы колеблется от 170 тысяч рублей за вариант «лайт» до полумиллиона за мероприятие класса «люкс». «Стандарт» обойдется в 250 тысяч рублей.
Прямая трансляция первой свадьбы в гробу в Брянске состоится 16 мая в 13.00.
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