В Брянске начались отключения горячей воды
В Брянске начались плановые остановки котельных на профилактический ремонт.
Графики отключения опубликовало ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Советский район:
ул. Луначарского, 2а – 22.05-4.06;
ул. Фокина,72а – 31.07-13.08;
ул. В. Сафроновой, 56 – 22.05-4.06;
пр-т Ст. Димитрова, 42 – 22.05-4.06;
ул. Красноармейская, 58 – 22.05-4.06;
ул. Бежицкая, 8а – 22.05-4.06;
ул. Красноармейская, 65 – 22.05-4.06;
пр-т Ст. Димитрова, 86б – 31.05-13.06;
пр-т Ст. Димитрова,1 – 26.06-9.07;
ул. Горького, 22 – 31.05-13.06;
ул. Советская, 48 – 31.05-13.06;
ул. 3-го Июля, 48 – 5.06-18.06;
ул. Емлютина, 37 – 5.06-18.06;
пр-т Ст. Димитрова, 53 – 13.06-26.06;
ул. Октябрьская, 39 – 19.06-2.07;
ул. Советская, 8 – 13.06-26.06;
ул. Степная, 3 – 13.06-26.06;
пр-т Ст. Димитрова, 73 – 26.06-9.07;
ул. Горбатова, 5а – 26.07-8.08;
пр-т Ленина, 105 – 3.07-16.07;
ул. Урицкого, 124 – 10.07-23.07;
б-р Гагарина, 25 – 1.08-14.08;
ул. Спартаковская, 128а – 10.07-23.07;
ул. Крахмалева, 5а – 24.07-6.08;
ул. Октябрьская, 107 – 24.07-6.08;
ул. Любезного, 2а – 24.07-6.08;
пр-т Ст. Димитрова, 100 – 24.07-6.08;
ул. Бр. Фронта, 18/2 – 31.07-13.08;
ул. Советская, 98 – 31.07-13.08;
ул. Красноармейская, 164 – 7.08-20.08;
ул. Красноармейская, 97 – 24.07-6.08;
пр-т Ст. Димитрова, 14а – 7.08-20.08;
ул. Бежицкая, 38 – 14.08-27.08;
ул. Дуки, 78 – 31.07-13.08.
Бежицкий район:
ул. Клинцовская, 67 – 1.08-14.08;
ул. Дружбы, 56б – 1.06-14.06;
ул. Клинцовская, 61 – 6.07-19.07;
ул. Дятьковская, 119а – 21.06-4.07;
ул. Дятьковская, 166а – 28.05-10.06;
пер. Н.-Советский, 69 – 7.06-20.06;
пер. Н.-Советский, 44 – 29.06-12.07;
ул. Н.-Советская, 48 – 1.08-14.08;
ул. Клинцовская, 63б – 10.08-23.08;
ул. Почтовая, 13 – 2.07-15.07;
ул. Почтовая, 4 – 9.07-22.07;
ул. Медведева, 79 – 15.05-28.05;
ул. Литейная, 59 – 5.07-18.07;
ул. Бежицкая, 315 – 10.07-23.07;
ул. Харьковская, 10 – 7.06-20.06;
ул. Куйбышева, 21 – 18.05-1.06;
ул. Камозина, 38а – 5.06-18.06;
ул. Институтская, 141 – 14.08-27.08;
ул. Орловская, 32 – 3.07-16.07;
ул. Заводская, 1а – 2.05-15.05;
ул. Дятьковская, 155а – 16.07-29.07;
ул. Н.-Советская, 83а – 29.06-12.07;
ул. Н.-Советская, 103а – 11.06-24.06;
ул. Нахимова, 124 – 27.08-9.09;
ул. Бурова, 20 – 6.07-19.07;
ул. Институтская, 3 – 13.06-26.06;
ул. Ленинградская, 24 – 25.07-7.08;
ул. Бузинова, 2б – 29.05-11.06;
ул. Орловская, 2 – 19.07-1.08;
ул. Союзная,10 – 13.06-26.06;
ул. Шоссейная, 65 – 15.05-28.05;
ул. 3-го Интернационала, 1 – 22.05-4.06;
пер. Кромской, 37 – 1.08-14.08;
ул. Ульянова, 39 – 19.06-2.07;
ул. Кромская, 48 – 3.07-16.07;
ул. Мало-Озерная, 1 – 25.05-7.06;
ТП мкр Московский, 37а – 6.07-19.07;
ТП ул.50 Армии, 12а – 5.07-18.07.
Фокинский район:
пр-т Московский, 126а – 22.05-4.06;
Белобережская Пустошь – 21.05-3.06;
пр-т Московский, 93а – 21.05-25.05;
Белобережский детский санаторий – 4.07-9.07, 31.08-04.09;
ул. О. Кошевого, 69а – 15.06-28.06;
пр-т Московский, 103 – 23.05-5.06;
пер. Новозыбковский, 14 – 28.06-11.07;
ул. Чкалова, 3 – 1.07-14.07;
пр-т Московский, 7а – 2.07-15.07;
ул. О. Кошевого, 41 – 6.06-19.06;
ул. Дзержинского, 47 – 18.07-31.07;
пр-т Московский, 86 – 26.07-8.08;
КНР Менжинского, 9б – 18.06-1.07;
сети мкр-на Орловский – 18.06-1.07;
Белые Берега, ул. Коминтерна, 1 – 18.06-1.07.
Володарский район:
ул. Володарского, 46а – 10.05-23.05;
ул. Профсоюзов, 1а – 14.05-27.05;
ул. Димитрова, 66 – 16.05-29.05;
ул. Пушкина, 4 – 14.06-27.06;
ул. Свободы, 6а – 6.06-19.06;
ул. Лермонтова, 3, бойлерная – 27.06-10.07;
ул. Королева, 2а, бойлерная – 27.06-10.07;
ул. Афанасьева, 18а – 27.06-10.07;
ул. Вяземского, 19, бойлерная – 27.06-10.07;
Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 15 – 4.07-17.07;
ул. Кл. Цеткин, 12б – 21.06-4.07;
ул. Пушкина, 44а – 12.07-25.07;
ул. Фосфоритная, 17а – 25.07-7.08;
ул. Чернышевского, 58а – 11.07-24.07;
ул. Салтыкова-Щедрина, 1а – 7.06- 20.06;
ул. 2-я Мичурина, 14, ФОК – 1.08-14.08.
Как сообщает «Брянсккоммунэнерго», графики периодически актуализируются. Для получения наиболее актуальной информации о сроках отключения необходимо обратиться в центральную диспетчерскую службу ГУП «Брянсккоммунэнерго» по телефону 72-30-06.
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