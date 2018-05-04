В Брянске борцы с «неправильной» парковкой вышли на тропу войны

В Советском районе Брянска идут «войны» автомобилистов и жильцов, которым мешают машины.

О конфликте в доме № 31 по улице Крахмалева в соцсетях рассказала местная жительница Екатерина Саввина.

По ее словам, после того как машину оставили у одного из подъездов, борцы с «неправильной» парковкой прокололи шины, оставив угрожающую записку: «Ставь свою телегу у своего подъезда».

Владелица автомобиля написала заявление в полицию.

«Во дворе многоэтажного дома нет чужих мест. Есть общие. Свое место будет в своем гараже или около своего частного дома», – убеждена она.