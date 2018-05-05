В зоопарке Брянска родились два маленьких дикобраза

В Брянском зоопарке на свет появились два детеныша дикобраза.

Как рассказали в зоопарке, «маленькие зверьки уже с рождения зрячие, имеют зубки и мягкие иголки, которые в течение нескольких дней начнут затвердевать».

Мать будет кормить детенышей молоком в течение двух недель после рождения. Затем они начнут питаться по взрослому «меню».

Посмотреть на маленьких дикобразов можно ежедневно с 10.00 до 20.00.

Напомним, ранее потомство в зоопарке Брянска принесла самка кенгуру.