Райцентры Брянской области привели в порядок

В связи с месячником по благоустройству территории, который проходил с 9 апреля по 9 мая, коммунальщики и местные жители очистили от пыли и грязи все районы Брянской области.

К примеру, в городе Сельцо красивые клумбы с необычными цветами появились во дворах, улицах и парках.

Особенно оригинальные цветочные украшения создали в центральном сквере, возле Дворца культуры. Кроме того, главной гордостью районного города стал на днях открывшийся фонтан.