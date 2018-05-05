Брянские детские лагеря и санатории ожидает проверка

Подготовка к сезону летнего отдыха детей в Брянской области продолжается, основные вопросы на эту тему рассмотрели во время заседания областного координационного совета.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, профильные специалисты разрабатывают инструкции по технике безопасности, а также памятки для детворы и родителей. Правоохранители и спасатели проводят совместные совещания и инструктажи.

Так, с 14-го по 23 мая лагеря области ожидает комплексная проверка. По утверждению чиновников, специальная комиссия проверит в санаториях ограждение территории, купальные места, документацию, систему противопожарной безопасности и охрану.

Свыше 9 тысяч педагогов, воспитателей и других сотрудников будут работать летом во всех организациях отдыха и оздоровления детей. Для этого они сейчас обучаются и проверяются в органах внутренних дел.

Относительно питания, в загородных лагерях обещают, как и прежде, пятиразовое, а в заведениях дневного пребывания – двухразовое.

Учреждения и прилегающие участки обработают от клещей и грызунов.