9 мая в Брянске на многих улицах перекроют движение
В связи с проведением Парада поколений в Советском районе Брянска 9 мая закроют для движения четыре улицы и один проспект, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Так, с восьми утра и до двух часов дня временно будет ограничен проезд для автомобилей по улице Фокина (от переулка Трудового до улицы Калинина); по улице Горького (от Трудовой до Калинина); по проспекту Ленина (от улицы Арсенальная до площади Партизан); по улице Красноармейской (от Урицкого до улицы Пересвета).
С десяти утра и до трех дня из-за легкоатлетической эстафеты и шествия «Бессмертного полка» закроют проспект Ленина (от улицы Фокина до улицы Дуки); улицу Дуки (от проспекта Ленина до улицы Войстроченко).
Также с шести вечера до половины одиннадцатого планируют ограничить движение по улице Дудки (от улицы имени А. Войстроченко до улицы 3 Июля), причина - праздничные мероприятия на Кургане Бессмертия.
В Бежицком районе во время торжественного шествия для возложения цветов к Воинскому мемориалу по Почтовой перекроют улицы: Майской стачки — с половины десятого утра до половины одиннадцатого; Ульянова (от дома №42 до дома №45-а) — с десяти до половины одиннадцатого; Карла Либкнехта (от ул. Ульянова до поворота на ул. Почтовую) — с девяти до одиннадцати; Почтовую (от дома №15 до дома №90) — с пятнадцати минут десятого утра до половины второго дня; улицу Донбасскую (от Почтовой до улицы Металлургов) — с половины одиннадцатого до половины второго.
Во время вечерних программ ограничат проезд: с шести вечера по улице Майской Стачки (от дома №9 по Комсомольской до Майской Стачки); с шести вечера до одиннадцати по Клинцовской (от Почтового переулка до переулка Гончарова); с шести до одиннадцати по Комсомольской в п. Радица-Крыловка.
В Фокинском районе с половины четвертого дня до десяти вечера будет закрыто движение по площади имени Игната Фокина на момент проведения праздничной программы «Виват, Победа! Виват, Россия!».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС
На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.
«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».
На Московской железной дороге стартовали региональные турниры международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД».
На протяжении апреля и мая на спортивных площадках Москвы, Рязани, Смоленска, Брянска, Тулы, Орла и Курска между детскими командами, в состав которых входят футболисты 2007 – 2009 гг. рождения, проходит отборочный этап.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35-110 кВ, проводимые в целях повышения уровня профессиональной подготовки персонала, организации безопасного выполнения работ, снижения рисков травматизма персонала филиала.
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.