9 мая в Брянске на многих улицах перекроют движение

В связи с проведением Парада поколений в Советском районе Брянска 9 мая закроют для движения четыре улицы и один проспект, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Так, с восьми утра и до двух часов дня временно будет ограничен проезд для автомобилей по улице Фокина (от переулка Трудового до улицы Калинина); по улице Горького (от Трудовой до Калинина); по проспекту Ленина (от улицы Арсенальная до площади Партизан); по улице Красноармейской (от Урицкого до улицы Пересвета).

С десяти утра и до трех дня из-за легкоатлетической эстафеты и шествия «Бессмертного полка» закроют проспект Ленина (от улицы Фокина до улицы Дуки); улицу Дуки (от проспекта Ленина до улицы Войстроченко).

Также с шести вечера до половины одиннадцатого планируют ограничить движение по улице Дудки (от улицы имени А. Войстроченко до улицы 3 Июля), причина - праздничные мероприятия на Кургане Бессмертия.

В Бежицком районе во время торжественного шествия для возложения цветов к Воинскому мемориалу по Почтовой перекроют улицы: Майской стачки — с половины десятого утра до половины одиннадцатого; Ульянова (от дома №42 до дома №45-а) — с десяти до половины одиннадцатого; Карла Либкнехта (от ул. Ульянова до поворота на ул. Почтовую) — с девяти до одиннадцати; Почтовую (от дома №15 до дома №90) — с пятнадцати минут десятого утра до половины второго дня; улицу Донбасскую (от Почтовой до улицы Металлургов) — с половины одиннадцатого до половины второго.

Во время вечерних программ ограничат проезд: с шести вечера по улице Майской Стачки (от дома №9 по Комсомольской до Майской Стачки); с шести вечера до одиннадцати по Клинцовской (от Почтового переулка до переулка Гончарова); с шести до одиннадцати по Комсомольской в п. Радица-Крыловка.

В Фокинском районе с половины четвертого дня до десяти вечера будет закрыто движение по площади имени Игната Фокина на момент проведения праздничной программы «Виват, Победа! Виват, Россия!».